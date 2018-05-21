Ролан Гаррос. Стаховский одержал победу на старте квалификации

Видно, що це вже давно планувалося. Ось мабуть через це і бортанули Вірта.

Цікаво, хто буде тренувати ФК Львів, який склад гратиме у вишці, шо той шо зараз то вильот в 1 лі...

уух, 21.05.2018 20:47если Верес не тянет "вышку", то пусть хоть уходит в аматоры, хоть ...

21:36 — Informozavr2011

Закарпатский болван!Ты хоть в курсе, что ШЛАК позавчера в очередной раз отимели как девку! Хотя с...

21:35 — marko2020

А болельщик не давал пендаля Ракицкому. Просто плохо человеку стало, вышел с душной трибуны по тр...