Ролан Гаррос. Стаховский одержал победу на старте квалификации

Поединок продолжался 1 час и 45 минут. В решающей партии ни одному из теннисистов не удалось сделать брейк. Стаховский отыграл два брейкпоинта, а Герасимов - три. В итоге соперники дошли до тайбрейка, на котором украинец оформил три мини-брейка и проиграл один розыгрыш на своей подаче.
Квалификация. Первый раунд
Сергей Стаховский (Украина, 18) - Егор Герасимов (Беларусь) - 6:3, 1:6, 7:6(4)
В следующем раунде наш теннисист сыграет с французом Констаном Лестьенном (216 в рейтинге АТР) , который победил Филиппа Пеливо (Канада, ATP 161).
Источник — Большой теннис Украины
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