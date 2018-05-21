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Ролан Гаррос. Стаховский одержал победу на старте квалификации

Украинский теннисист продолжает борьбу за место в основе грунтового «мэйджора» во Франции

  • 21.05.2018 21:04
  • 286 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Поединок продолжался 1 час и 45 минут. В решающей партии ни одному из теннисистов не удалось сделать брейк. Стаховский отыграл два брейкпоинта, а Герасимов - три. В итоге соперники дошли до тайбрейка, на котором украинец оформил три мини-брейка и проиграл один розыгрыш на своей подаче.
 
Квалификация. Первый раунд
Сергей Стаховский (Украина, 18) - Егор Герасимов (Беларусь) - 6:3, 1:6, 7:6(4)
 
В следующем раунде наш теннисист сыграет с французом Констаном Лестьенном (216 в рейтинге АТР) , который победил Филиппа Пеливо (Канада, ATP 161).
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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.05.2018 21:35
    0
    Хоть у Герасимова выиграл, уже успех. Но следующий матч с Лестьенном, полагаю, станет последним на турнире.
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