Марта КОСТЮК: «Хочу завершить сезон в топ-100 рейтинга»

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своих предпочтениях в спорте и о том, на каком месте в мировом рейтинге она собирается закончить сезон.

«В свободное время я люблю смотреть другие виды спорта и поддерживать наших спортсменов. Больше всего мне нравятся бокс, когда дерется Александр Усик, и футбол, когда играет «Шахтер».

В феврале я дебютировала в Кубке Федерации и это было круто. Как бы не мешал графику турнир Кубок Федерации – я буду его играть. Потому что я буду представлять свою страну, а это большая ответственность. Я буду делать все возможное, чтобы моя страна прогрессировала.

Моя цель на этот год — выступить на всех турнирах Grand Slam и на последний попасть в основную сетку, а это значит, что я должна значительно повыситься в рейтинге. Также хочу завершить сезон в топ-100», — считает Костюк.