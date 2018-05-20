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Марта КОСТЮК: «Хочу завершить сезон в топ-100 рейтинга»

Юная украинская теннисистка поделилась своими ближайшими планами

  • 20.05.2018 17:38
  • 1118 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своих предпочтениях в спорте и о том, на каком месте в мировом рейтинге она собирается закончить сезон.

«В свободное время я люблю смотреть другие виды спорта и поддерживать наших спортсменов. Больше всего мне нравятся бокс, когда дерется Александр Усик, и футбол, когда играет «Шахтер».

В феврале я дебютировала в Кубке Федерации и это было круто. Как бы не мешал графику турнир Кубок Федерации – я буду его играть. Потому что я буду представлять свою страну, а это большая ответственность. Я буду делать все возможное, чтобы моя страна прогрессировала.

Моя цель на этот год — выступить на всех турнирах Grand Slam и на последний попасть в основную сетку, а это значит, что я должна значительно повыситься в рейтинге. Также хочу завершить сезон в топ-100», — считает Костюк.

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Источник — НОК Украины

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Комментарии
    Кротик
      Кротик, 20.05.2018 17:54
    +5
    Какая умная девочка. Теперь еще больше за нее болеть буду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 20.05.2018 18:06
    0
    Марта, и главное, что тебе это вполне по силам! Жду в топ-80 уже в этом сезоне!!!
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    vlad-dndz
    online
      vlad-dndz, 20.05.2018 18:11
    +2
    Давай Марта! Мы в тебя верим! Главное, что ты понимаешь свои ошибки. Испытание славой многие взрослые не выдерживают. Все у тебя впереди!
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    Володимир Форик
    online
      Володимир Форик, 20.05.2018 18:25
    0
    На відміну від решти туру, в Марти зараз всього лише 10 турнірів є в заліку на цей момент (і при цьому бути в ТОП 150 - феноменально!).

    Australian Open (170)
    Madrid (10)
    Stuttgart (80)
    Burnie (80)
    Zhuhai (48)
    Shenzhen (29)
    Hodmezovasarhely (1)
    Mallorca (1)
    Playford (1)
    Prague (1)

    та й угорська одиничка скоро зникне. Нажаль, мадридська десятка буде заважати ще довго. А наступні суттєві бали доведеться захищати аж на АО.

    Дуже хороші умови для виконання плану, а може й навіть для перевиконання! ) Будемо тримати кулаки!
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