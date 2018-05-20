Марта КОСТЮК: «Хочу завершить сезон в топ-100 рейтинга»

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своих предпочтениях в спорте и о том, на каком месте в мировом рейтинге она собирается закончить сезон.
«В свободное время я люблю смотреть другие виды спорта и поддерживать наших спортсменов. Больше всего мне нравятся бокс, когда дерется Александр Усик, и футбол, когда играет «Шахтер».
В феврале я дебютировала в Кубке Федерации и это было круто. Как бы не мешал графику турнир Кубок Федерации – я буду его играть. Потому что я буду представлять свою страну, а это большая ответственность. Я буду делать все возможное, чтобы моя страна прогрессировала.
Моя цель на этот год — выступить на всех турнирах Grand Slam и на последний попасть в основную сетку, а это значит, что я должна значительно повыситься в рейтинге. Также хочу завершить сезон в топ-100», — считает Костюк.
Источник — НОК Украины
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та й угорська одиничка скоро зникне. Нажаль, мадридська десятка буде заважати ще довго. А наступні суттєві бали доведеться захищати аж на АО.
Дуже хороші умови для виконання плану, а може й навіть для перевиконання! ) Будемо тримати кулаки!
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