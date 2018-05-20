Рафаэль Надаль – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14:39 — lenata_p

Халеп проснулась, надо собираться и терпеть

14:36 — Slava Pchela

Умница, жаль что уехал после 6:0 надеюсь приеду и финиш так же за нашей красоткой

14:35 — lenata_p

Это только для телезрителей. Неофициально. На грунтовых кортах не применяется.

14:35 — Вадім Рубік

Перший сет класний,початок другог-гірше

14:34 — dudigo78

бляяяя

14:30 — Dima Stoyan

В будь-якому разі, навіть якщо вдруге програє, цей сет показав, що вона може на корті. Фантастика