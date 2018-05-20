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Рафаэль Надаль – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на Мастерсе в Риме

  • 20.05.2018 13:28
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Getty Images. Рафаэль Надаль и Александр Зверев
© Getty Images. Рафаэль Надаль и Александр Зверев

20 мая, на грунтовом Мастерсе в Риме состоится поединок финал ATP, в котором испанец Рафаэль Надаль сразится с немцем Александром Зверевым.

Начало матча – не ранее 17:00 по Киеву.

Букмекеры отдают предпочтение Надалю – 1,2, победа Зверева оценена коэффициентом 5,5

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.

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Источник — Sport.ua

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