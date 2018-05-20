Рафаэль Надаль – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 мая, на грунтовом Мастерсе в Риме состоится поединок финал ATP, в котором испанец Рафаэль Надаль сразится с немцем Александром Зверевым.
Начало матча – не ранее 17:00 по Киеву.
Букмекеры отдают предпочтение Надалю – 1,2, победа Зверева оценена коэффициентом 5,5
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции.
Источник — Sport.ua
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