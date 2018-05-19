Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

А. ЗВЕРЕВ: «Я далек от уровня Надаля и Федерера»

Александр Зверев восхищается Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером

  • 19.05.2018 18:07
  • 166 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images. Александр Зверев
© Getty Images. Александр Зверев

На данный момент Александр Зверев занимает третье место в рейтинге АТР, уступая только Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю. Немец понимает, что пока что далек от уровня двух лучших теннисистов мира:

«Надаль и Федерер – великие спортсмены. Они великолепно ведут себя за пределами корта, особенно это касается Роджера, который принимает участие в различных благотворительных мероприятиях.

Впрочем, люди любят их за то, что они делают на корте. Я занимаю третье место в рейтинге ATP, но при этом очень далёк от уровня, на котором находятся Рафа и Роджер».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tennis World USA

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    yomayo17
    online
      yomayo17, 19.05.2018 18:34
    0
    Я від вас в шоці сьогодні. Лєнта новин про любу х..ню, а про класику жанру (любителі тенісу зрозуміють) жодного слова!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.