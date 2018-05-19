А. ЗВЕРЕВ: «Я далек от уровня Надаля и Федерера»

На данный момент Александр Зверев занимает третье место в рейтинге АТР, уступая только Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю. Немец понимает, что пока что далек от уровня двух лучших теннисистов мира:

«Надаль и Федерер – великие спортсмены. Они великолепно ведут себя за пределами корта, особенно это касается Роджера, который принимает участие в различных благотворительных мероприятиях.

Впрочем, люди любят их за то, что они делают на корте. Я занимаю третье место в рейтинге ATP, но при этом очень далёк от уровня, на котором находятся Рафа и Роджер».