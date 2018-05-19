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Калинина драматично проиграла в Трнаве

Украинка не реализовала четыре матч-болла

  • 19.05.2018 15:44
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Empire Slovak Open. Ангелина Калинина
© Empire Slovak Open. Ангелина Калинина

В 1/4 финала турнира в Трнаве Ангелина Калинина встречалась с россиянкой Анной Блинковой. Поединок завершился драматичном поражением украинки: на тай-брейке решающего третьего сета она не реализовала 4 матч-болла.

1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) - Анна Блинкова (Россия) - 7:6(9), 3:6, 6:7(10)

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Источник — Sport.ua

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