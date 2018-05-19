Калинина драматично проиграла в Трнаве

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Черноморец - Зирка 17:01 — FidanFCCO Нахрен они мне этот фк вивци показывают? 16:56 — Vladislav Pohily Самый важный матч сезона для Одессы и почти пустой стадион… Да уж.