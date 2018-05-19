Калинина драматично проиграла в Трнаве

В 1/4 финала турнира в Трнаве Ангелина Калинина встречалась с россиянкой Анной Блинковой. Поединок завершился драматичном поражением украинки: на тай-брейке решающего третьего сета она не реализовала 4 матч-болла.
1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) - Анна Блинкова (Россия) - 7:6(9), 3:6, 6:7(10)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.