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Тони НАДАЛЬ: «Не смогу воспитать теннисиста сильнее, чем Рафаэль»

Тони Надаль – о своем будущем и о будущем Рафаэля Надаля

  • 19.05.2018 15:34
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Getty Images. Рафаэль и Тони Надаль
© Getty Images. Рафаэль и Тони Надаль

В конце прошлого года Рафаэль Надаль прекратил сотрудничество со своим дядей и тренером Тони. Сам Тони Надаль считает, что не сможет воспитать еще одного такого чемпиона, как его племянник:

«Рафе повезло, что его мотивация связана с результатами. Он понимает, что способен выигрывать матчи, завоевывать титулы и быть высоко в рейтинге. Как только это изменится, он задумается о завершении карьеры, но пока он полностью сосредоточен на поставленных целях.

Что касается меня, то я необычный тренер, я часть семьи Рафаэля. Все ассоциируют меня только с ним. Не думаю, что смогу натренировать кого-то так, чтобы он стал сильнее Рафы. Возможно, я могу помочь кому-то из игроков на отдельных турнирах, но не на постоянной основе».

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