Тони НАДАЛЬ: «Не смогу воспитать теннисиста сильнее, чем Рафаэль»

В конце прошлого года Рафаэль Надаль прекратил сотрудничество со своим дядей и тренером Тони. Сам Тони Надаль считает, что не сможет воспитать еще одного такого чемпиона, как его племянник:

«Рафе повезло, что его мотивация связана с результатами. Он понимает, что способен выигрывать матчи, завоевывать титулы и быть высоко в рейтинге. Как только это изменится, он задумается о завершении карьеры, но пока он полностью сосредоточен на поставленных целях.

Что касается меня, то я необычный тренер, я часть семьи Рафаэля. Все ассоциируют меня только с ним. Не думаю, что смогу натренировать кого-то так, чтобы он стал сильнее Рафы. Возможно, я могу помочь кому-то из игроков на отдельных турнирах, но не на постоянной основе».