КОНТАВЕЙТ: Мне нечего терять – это не я выиграла этот турнир год назад

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в Риме поделилась впечатлениями от победы над Каролин Возняцки (6:3, 6:1) и выхода в свой крупнейший полуфинал.

«Я знала, что Возняцки всегда борется, и матч не закончен, пока мы не пожали руки. Так что я реально не забегала дальше текущего розыгрыша. На корт я вышла без каких-либо ожиданий». Победа над Возняцки стала для Контавейт четвертой в сезоне над соперницей из топ-10. В полуфинал она вышла на втором из трех последних турниров, при этом на предыдущих: в Штутгарте и Мадриде, – проиграла только будущим чемпионкам Плишковой и Квитовой. Мне очень нравится побеждать (смеется)! Последние недели складываются очень хорошо – мне удалось немного развернуть ход сезона и снова набрать форму. Я одержала уже несколько хороших побед и очень, очень довольна тем, как играю сейчас».

За выход в свой четвертый финал WTA 26-я ракетка мира впервые сыграет с действующей чемпионкой Элиной Свитолиной.

«Я выйду на матч так же, как сегодня: без каких-либо ожиданий. Отнесусь к нему просто как к еще одному матчу в преддверии «Ролан Гаррос», что само по себе очень здорово для меня. Мне нечего терять: это не я выиграла этот турнир в прошлом году. Никаких очков я не защищаю, так что просто получу от игры удовольствие».