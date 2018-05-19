Франческо Тотти отдал юному болельщику ракетку, подаренную Зверевым

Немецкий теннисист Александр Зверев после победы над бельгийцем Давидом Гоффеном со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Риме подарил ракетку известному итальянскому футболисту Франческо Тотти. Чемпион мира и легенды римской «Ромы» сразу отдал подарок мальчику, сидевшему рядом с ним.
В полуфинале соперником Зверева станет хорват Марин Чилич. Финалисты соревнований определятся сегодня, 19 мая. Во втором полуфинале сыграют испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович.
Источник — Instagram
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