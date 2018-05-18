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Шарапова – Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/4 финала на турнире серии Premier 5 в Риме

  • 18.05.2018 15:16
  • 1198 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Мария Шарапова
© Jimmie48 Photography. Мария Шарапова

18 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме состоится поединок 1/4 финала, в котором встретятся Мария Шарапова и Алена Остапенко.

Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

Победительница матча в 1/2 финала сыграет против Симона Халеп или Каролин Гарсия.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dimaprog
    online
      dimaprog, 18.05.2018 15:29
    +1
    Ух и кричать они будут)))
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    olya403
    online
      olya403, 18.05.2018 15:43
    +2
    Остап не кричить, а пищить, особливо при подачі. Вона мені нагадує дитячу резинову іграшку, що теж видає такі звуки , коли на неї натиснути
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    Тоні Монтана
    online
      Тоні Монтана, 18.05.2018 15:53
    +1
    Думаю латвійка переможе
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    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 18.05.2018 16:02
    0
    Болеем за Шарапову, если Остап выиграет, то Элине не быть на 4 месте, а это очень важно перед РГ.
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