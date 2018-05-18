Шарапова – Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме состоится поединок 1/4 финала, в котором встретятся Мария Шарапова и Алена Остапенко.
Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
Победительница матча в 1/2 финала сыграет против Симона Халеп или Каролин Гарсия.
Источник — Sport.ua
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