Сен-Годенс. Завацкая уступила в четвертьфинале

18-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая проиграла в матче 1/4 финала турнира ITF во французском Сен-Годенсе.
Сен-Годенс. Четвертьфинал
Катарина Завацкая (Украина) – Вера Лапко (Беларусь) – 0:6, 4:6
Встреча продолжалась чуть более часа, и за это время Завацкая допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт из четырёх.
В полуфинале Лапко встретится с Джейми Форлис из Австралии.
Источник — Sport.ua
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