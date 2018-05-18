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Сен-Годенс. Завацкая уступила в четвертьфинале

18-летняя украинка проиграла лидеру посева

  • 18.05.2018 15:59
  • 275 просмотров
  • 1 комментария
Метки
WTA. Катарина Завацкая
© WTA. Катарина Завацкая
18-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая проиграла в матче 1/4 финала турнира ITF во французском Сен-Годенсе.
 
Сен-Годенс. Четвертьфинал
Катарина Завацкая (Украина) – Вера Лапко (Беларусь) – 0:6, 4:6
 
Встреча продолжалась чуть более часа, и за это время Завацкая допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт из четырёх.
 
В полуфинале Лапко встретится с Джейми Форлис из Австралии.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.05.2018 16:22
    0
    Тут все очевидно, а Калинина в Трнаве победила Шрамкову и вышла в 1/4 на Блинкову.
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