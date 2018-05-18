Сен-Годенс. Завацкая уступила в четвертьфинале

18-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая проиграла в матче 1/4 финала турнира ITF во французском Сен-Годенсе.

Сен-Годенс. Четвертьфинал

Катарина Завацкая (Украина) – Вера Лапко (Беларусь) – 0:6, 4:6

Встреча продолжалась чуть более часа, и за это время Завацкая допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт из четырёх.

В полуфинале Лапко встретится с Джейми Форлис из Австралии.