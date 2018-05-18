Антуан ГРИЗМАНН: «Я в тройке лучших игроков мира»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что считает себя одним из трех лучших футболистов мира. Француз отметил, что он многому научился под руководством главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне.
«Я мечтал выиграть трофей с «Атлетико», с Диего Симеоне и со своим партнерами по клубу. Я многому научился у Симеоне и благодаря его работе стал лучшим игроком. Я вхожу в число трех лучших игроков мира», — цитирует ESPN Гризманна.
Напомним, что Гризманна упорно отправляют в «Барселону».
Источник — ESPN
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