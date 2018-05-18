Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Антуан ГРИЗМАНН: «Я в тройке лучших игроков мира»

Француз поблагодарил Симеоне за успех

  • 18.05.2018 14:35
  • 1343 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Антуан ГРИЗМАНН: «Я в тройке лучших игроков мира»
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что считает себя одним из трех лучших футболистов мира. Француз отметил, что он многому научился под руководством главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне.
 
«Я мечтал выиграть трофей с «Атлетико», с Диего Симеоне и со своим партнерами по клубу. Я многому научился у Симеоне и благодаря его работе стал лучшим игроком. Я вхожу в число трех лучших игроков мира», — цитирует ESPN Гризманна.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ESPN

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    sadandr
    online
      sadandr, 18.05.2018 14:47
    +5
    При чому тут розділ "Мировой теннис"7
    Ссылка
    Plit-C
      Plit-C, 18.05.2018 15:06
    +3
    Может в топ 10?
    Ссылка
    dream_arch
    dream_arch, 18.05.2018 15:20
    +1
    Іншими словами він хотів сказати, що він краще за Салаха. Перші два місця ділять ясне діло Мессі і Рон. А третє вакантне (Немар, був травмований). Не думаю що Грізман краще відіграв цей сезон за Салаха імхо!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.