НАДАЛЬ: «Чтобы победить Фоньини, нужно сыграть идеально»

Сегодня в четвертьфинале Мастерса в Риме Рафаэль Надаль сыграет с Фабио Фоньини. Вторая ракетка мира понимает, что обыграть итальянца будет непросто:

«Это будет тяжёлый матч против отличного теннисиста, обладающего талантом. Я понимаю, что мне необходимо показать идеальную игру, чтобы рассчитывать на успех в поединке и продолжить претендовать на победу в турнире. Надеюсь, что буду готов к любому развитию событий и сыграю в правильном ключе».

Вчера в 1/8 финала Надаль уверенно справился с молодым канадцем Денисом Шаповаловым.