Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НАДАЛЬ: «Чтобы победить Фоньини, нужно сыграть идеально»

Рафаэль Надаль – о предстоящем матче против Фабио Фоньини в Риме

  • 18.05.2018 08:12
  • 152 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Сегодня в четвертьфинале Мастерса в Риме Рафаэль Надаль сыграет с Фабио Фоньини. Вторая ракетка мира понимает, что обыграть итальянца будет непросто:

«Это будет тяжёлый матч против отличного теннисиста, обладающего талантом. Я понимаю, что мне необходимо показать идеальную игру, чтобы рассчитывать на успех в поединке и продолжить претендовать на победу в турнире. Надеюсь, что буду готов к любому развитию событий и сыграю в правильном ключе».

Вчера в 1/8 финала Надаль уверенно справился с молодым канадцем Денисом Шаповаловым.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.