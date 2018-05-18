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Рим. Гарсия победила Стивенс, Возняцки обыграла Севастову

За выход в полуфинал француженка поспорит с Симоной Халеп, а датчанка встретится с Анетт Контавейт

  • 18.05.2018 01:59
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Getty Images. Каролин Гарсия
© Getty Images. Каролин Гарсия
Француженка Каролин Гарсия (7) вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Риме, обыграв американку Слоан Стивенс (9) со счетом 6:1, 7:6 (9:7). 
 
За выход в полуфинал седьмая ракетка мира поспорит с румынкой Симоной Халеп, посеянной под первым номером. Лидер мирового рейтинга вышла в четвертьфинал на отказе американки Мэдисон Кис.
 
Вторая ракетка соревнований датчанка Каролин Возняцки также вышла в четвертьфинал турнира в Риме. Она обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову со счетом 6:2, 5:7, 6:3. 
 
В четвертьфинале Возняцки, занимающая второе место в рейтинге WTA, встретится с эстонкой Анетт Контавейт, ранее обыгравшей американку Винус Уильямс (8).
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Источник — Sport.ua

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