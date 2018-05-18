Рим. Гарсия победила Стивенс, Возняцки обыграла Севастову

Француженка Каролин Гарсия (7) вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Риме, обыграв американку Слоан Стивенс (9) со счетом 6:1, 7:6 (9:7).
За выход в полуфинал седьмая ракетка мира поспорит с румынкой Симоной Халеп, посеянной под первым номером. Лидер мирового рейтинга вышла в четвертьфинал на отказе американки Мэдисон Кис.
Вторая ракетка соревнований датчанка Каролин Возняцки также вышла в четвертьфинал турнира в Риме. Она обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову со счетом 6:2, 5:7, 6:3.
В четвертьфинале Возняцки, занимающая второе место в рейтинге WTA, встретится с эстонкой Анетт Контавейт, ранее обыгравшей американку Винус Уильямс (8).
Источник — Sport.ua
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