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В Голливуде снимут фильм о Мартине Навратиловой

Обладательница премии «Оскар» Риз Уизерспун станет продюсером документальной ленты

  • 17.05.2018 09:27
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Tennis World USA. Мартина Навратилова
© Tennis World USA. Мартина Навратилова
В США снимут фильм о 18-кратной победительнице турниров «Большого шлема» Мартине Навратиловой. Продюсером выступит известная актриса Риз Уизерспун. В съёмках картины также примут участие журналисты Гленн Гринвальд и Сюзанна Гилберт, сообщает официальный сайт WTA.
 
В фильме много внимания будет уделено большой роли Навратиловой в поддержке ЛГБТ-движения.
 
«Все достижения Мартины на корте меркнут по сравнению с её ролью пионера феминизма, женского спорта и её участием в борьбе за равенство прав для геев и лесбиянок в мире, за права иммигрантов и людей, несогласных с политикой государства. Я очень рад возможности сотрудничать с Риз, чтобы рассказать о наследии и невероятном мужестве Мартины», — сказал Гринвальд.
 
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Источник — WTA

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