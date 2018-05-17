В Голливуде снимут фильм о Мартине Навратиловой

В США снимут фильм о 18-кратной победительнице турниров «Большого шлема» Мартине Навратиловой. Продюсером выступит известная актриса Риз Уизерспун. В съёмках картины также примут участие журналисты Гленн Гринвальд и Сюзанна Гилберт, сообщает официальный сайт WTA.
В фильме много внимания будет уделено большой роли Навратиловой в поддержке ЛГБТ-движения.
«Все достижения Мартины на корте меркнут по сравнению с её ролью пионера феминизма, женского спорта и её участием в борьбе за равенство прав для геев и лесбиянок в мире, за права иммигрантов и людей, несогласных с политикой государства. Я очень рад возможности сотрудничать с Риз, чтобы рассказать о наследии и невероятном мужестве Мартины», — сказал Гринвальд.
Читайте также, Netflix снимет сериал о Майкле Джордане.
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.