В Голливуде снимут фильм о Мартине Навратиловой

10:07 — zac76

Слямзил-то слямзил (наверное), но без него хрен бы построили шо в Киеве, шо во Львове

10:04 — korrdon

Дырявушки это типичная вата. Лучше говно, но свое. Ишь чего захотели, построить нам стадион чисто...