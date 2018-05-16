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Трнава. Калинина обыграла экс-вторую ракетку мира

Украинская теннисистка вышла во второй круг 100-тысячника в Словакии

  • 16.05.2018 20:15
  • 787 просмотров
  • 2 комментария
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tennisua.org. Ангелина Калинина
© tennisua.org. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла стартовый поединок основной сетки на 100-тысячнике в словацкой Трнаве. В матче первого круга украинка в трех сетах разобралась с россиянкой Верой Звонаревой. Матч продолжался 2 с половиной часа

Трнава. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Вера Звонарева (Россия) – 6:4, 4:6, 6:2

В первом сете обе теннисистки создавали друг другу проблемы, постоянно зарабатывая брейкпоинты. Украинка вела в счете 5:2, немного подпустила соперницу, но в итоге довела партию до победы.

Во втором сете ситуация на корте оказалась кардинально противоположной и победила уже экс-вторая ракетка мира.

В решающей партии теннисистки снова заработали множество брейкпоинтов, но реализация была на стороне Калининой.

Во втором круге Ангелина сыграет против Ребекки Шрамковой из Словакии.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Леонид Данилов
    Леонид Данилов, 16.05.2018 20:26
    +1
    Я долго уже жду и уверен дождусь Ангелина начнёт радовать украинских болельщиков у неё есть всё красота физ данные
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2018 20:30
    0
    Леонид Данилов, 16.05.2018 20:26
    Я долго уже жду и уверен дождусь Ангелина начнёт радовать украинских болельщиков у неё есть всё красота физ данные
    Данные-то есть. С игрой значительно хуже дело обстоит.
    Ссылка
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