Трнава. Калинина обыграла экс-вторую ракетку мира

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла стартовый поединок основной сетки на 100-тысячнике в словацкой Трнаве. В матче первого круга украинка в трех сетах разобралась с россиянкой Верой Звонаревой. Матч продолжался 2 с половиной часа



Трнава. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Вера Звонарева (Россия) – 6:4, 4:6, 6:2



В первом сете обе теннисистки создавали друг другу проблемы, постоянно зарабатывая брейкпоинты. Украинка вела в счете 5:2, немного подпустила соперницу, но в итоге довела партию до победы.



Во втором сете ситуация на корте оказалась кардинально противоположной и победила уже экс-вторая ракетка мира.



В решающей партии теннисистки снова заработали множество брейкпоинтов, но реализация была на стороне Калининой.



Во втором круге Ангелина сыграет против Ребекки Шрамковой из Словакии.