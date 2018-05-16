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Сен-Годенс. Завацкая в трех сетах обыграла Пати Шнидер

18-летняя украинка под ноль проиграла первый сет, но сумела сделать камбэк

  • 16.05.2018 20:59
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  • 1 комментария
Метки
ITF. Катарина Завацкая
© ITF. Катарина Завацкая

18-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая обыграла швейцарку Пати Шнидер во втором круге турнира ITF во французском Сен-Годенсе.

Сен-Годенс. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Пати Шнидер (Швейцария) – 0:6, 6:4, 6:2

После провального первого сета Завацкая не опустила руки и начала переигрывать опытную соперницу. Во второй партии украинка вела 3:0, но Шнидер сумела сравнять счет. При счете 5:4 в затяжном гейме Катарина с третьего сетбола все-таки забрала вторую партию. А в третьем сете молодость взяла верх над опытом.

Напомним, 39-летняя Шнидер в середине двухтысячных входила топ-10 мирового рейтинга, на ее счету 11 титулов WTA, полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2004) и более 600 выигранных матчей в Туре.

В следующем раунде украинка сыграет против победительницы встречи между лидером посева Верой Лапко из Беларуси и румынкой Ириной Марией Бара.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 16.05.2018 21:26
    +2
    Молодец, Катарина!!! Подтягивайся к нашим лидерам!
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