Сен-Годенс. Завацкая в трех сетах обыграла Пати Шнидер

18-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая обыграла швейцарку Пати Шнидер во втором круге турнира ITF во французском Сен-Годенсе.
Сен-Годенс. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Пати Шнидер (Швейцария) – 0:6, 6:4, 6:2
После провального первого сета Завацкая не опустила руки и начала переигрывать опытную соперницу. Во второй партии украинка вела 3:0, но Шнидер сумела сравнять счет. При счете 5:4 в затяжном гейме Катарина с третьего сетбола все-таки забрала вторую партию. А в третьем сете молодость взяла верх над опытом.
Напомним, 39-летняя Шнидер в середине двухтысячных входила топ-10 мирового рейтинга, на ее счету 11 титулов WTA, полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2004) и более 600 выигранных матчей в Туре.
В следующем раунде украинка сыграет против победительницы встречи между лидером посева Верой Лапко из Беларуси и румынкой Ириной Марией Бара.
Источник — Sport.ua
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