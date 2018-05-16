Сен-Годенс. Завацкая в трех сетах обыграла Пати Шнидер

22:43 — aleks.rom.ry

Ні вкулачок лутше поможе

22:43 — aleks.rom.ry

Ні вкулачок лутше поможе

22:42 — José María Gutiérrez Hernández

Ателитко в ЛЧ разбивается только об Реал, а так за последние 5 лет действительно почти всех гранд...

22:41 — ro-m-an

Надо идти спатки, интрига сюда и не приходила

22:40 — ro-m-an

Гугль в помощь

22:40 — Yurii057

тоскливый футбол с козлами комментаторами