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Марта КОСТЮК: «Я зазвездилась»

Украинская теннисистка поделилась мнением о своих последних выступлениях

  • 16.05.2018 08:12
  • 406 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мнением о своих последних достижениях.

«Честно говоря, я зазвездилась. Говорю как есть. Первый сет в квалификации турнира в Праге я легко выиграла, ходила вся такая на понтах. Во втором сете я начала играть, но было уже поздно. Я зазвездилась не в том плане, что вела себя так, будто все — никто или еще что-нибудь.

Нет, просто если в матче были какие-то проблемы, например, с Аррубарреной в Мадриде, я не хотела их решать, потому что «кто она, а кто я, чтобы я что-то выдумывала», — призналась Марта Костюк.

Костюк вылетела в третьем круге турнира в Штутгарте, проиграла в первом матче квалификации соревнований в Праге и не смогла выйти во второй раунд турнира в Мадриде.

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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 16.05.2018 08:30
    +1
    Все должно быть вовремя. В 15 лет здоровье уже позволяет играть на уровне, а вот психологически тяжело играть против взрослых теток. Еще пару лет и Костюк будет в топ 5 как минимум.
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