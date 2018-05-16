Марта КОСТЮК: «Я зазвездилась»

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мнением о своих последних достижениях.

«Честно говоря, я зазвездилась. Говорю как есть. Первый сет в квалификации турнира в Праге я легко выиграла, ходила вся такая на понтах. Во втором сете я начала играть, но было уже поздно. Я зазвездилась не в том плане, что вела себя так, будто все — никто или еще что-нибудь.

Нет, просто если в матче были какие-то проблемы, например, с Аррубарреной в Мадриде, я не хотела их решать, потому что «кто она, а кто я, чтобы я что-то выдумывала», — призналась Марта Костюк.

Костюк вылетела в третьем круге турнира в Штутгарте, проиграла в первом матче квалификации соревнований в Праге и не смогла выйти во второй раунд турнира в Мадриде.