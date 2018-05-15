ДЕЛЬ ПОТРО: «Надаль творит историю»

На прошлой неделе Доминик Тим прервал фантастическую победную серию Рафаэля Надаля на грунте, обыграв его в четвертьфинале турнира в Мадриде.

Несмотря на это, Хуан Мартин Дель Потро по-прежнему считает испанца фаворитом любого грунтового турнира:

«Надаль всё равно остаётся главным специалистом по игре на грунте. Конечно, он будет фаворитом всех грунтовых турниров, включая «Ролан Гаррос». Но если у него будет не лучший день, то его можно обыграть.

Видеть победы Рафы приятно, потому что он творит историю. Это здорово.

Что самое сложное для меня на грунте? Я не люблю много бегать, а на грунте всегда долгие розыгрыши. Но если ты играешь агрессивно, то также можешь быть опасен.

При этом надо быть физически и психологически готовым на сто процентов. В этой части сезона я стараюсь избегать травм, прибавлять в игровом плане и беречь себя ко второй половине года».