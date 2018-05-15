Стаховский – Колар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.

15 мая на «челленджере» в Бордо Сергей Стаховский сыграет поединок первого круга. Его соперник – 234-я ракетка мира Зденек Колар из Чехии.
Источник — Sport.ua
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15 мая на «челленджере» в Бордо Сергей Стаховский сыграет поединок первого круга. Его соперник – 234-я ракетка мира Зденек Колар из Чехии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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