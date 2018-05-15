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Стаховский – Колар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция.

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Бордо

  • 15.05.2018 16:28
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

15 мая на «челленджере» в Бордо Сергей Стаховский сыграет поединок первого круга. Его соперник – 234-я ракетка мира Зденек Колар из Чехии.

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Источник — Sport.ua

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