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Шаповалов стал самым молодым в топ-30 с 2005 года

Канадец стал в один ряд с Рафаэлем Надалем

  • 15.05.2018 14:43
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Getty Images. Денис Шаповалов
© Getty Images. Денис Шаповалов
Канадец Денис Шаповалов стал одним из самых молодых теннисистов в истории, пробившихся в топ-30 рейтинга ATP. Выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде позволил юному канадцу впервые в карьере войти в топ-30 сильнейших теннисистов планеты и занять 29-ю строчку.
 
На момент попадания в тридцатку Денису было лишь 19 лет и 1 месяц. Он стал самым молодым игроком, вошедшим в топ-30, с июля 2005 года. Тогда в тридцатку пробились 19-летние испанец Рафаэль Надаль и француз Ришар Гаске, сообщает Tennis World USA.
 
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Источник — Tennis World USA

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