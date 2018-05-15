Шаповалов стал самым молодым в топ-30 с 2005 года

Канадец Денис Шаповалов стал одним из самых молодых теннисистов в истории, пробившихся в топ-30 рейтинга ATP. Выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде позволил юному канадцу впервые в карьере войти в топ-30 сильнейших теннисистов планеты и занять 29-ю строчку.
На момент попадания в тридцатку Денису было лишь 19 лет и 1 месяц. Он стал самым молодым игроком, вошедшим в топ-30, с июля 2005 года. Тогда в тридцатку пробились 19-летние испанец Рафаэль Надаль и француз Ришар Гаске, сообщает Tennis World USA.
Напомним, что диктор не смог правильно произнести фамилию Шаповалова.
Источник — Tennis World USA
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