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Сен-Годенс. Завацкая обыграла австралийку Перес

18-летняя украинка вышла во второй круг 60-тысячника во Франции

  • 14.05.2018 20:25
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Метки
WTA. Катарина Завацкая
© WTA. Катарина Завацкая
Восьмая ракетка Украины Катарина Завацкая в первом круге ITF турнира во французском Сен-Годенсе обыграла 239-ю ракетку мира из Австралии Эллен Перес – 6:2, 6:1.
 
Матч продолжался чуть более часа. Ранее теннисистки не встречались.
 
В следующем круге 18-летняя украинка сыграет с победительницей пары Эден Силва – Патти Шнидер.
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Источник — Sport.ua

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