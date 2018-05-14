Сен-Годенс. Завацкая обыграла австралийку Перес

Восьмая ракетка Украины Катарина Завацкая в первом круге ITF турнира во французском Сен-Годенсе обыграла 239-ю ракетку мира из Австралии Эллен Перес – 6:2, 6:1.
Матч продолжался чуть более часа. Ранее теннисистки не встречались.
В следующем круге 18-летняя украинка сыграет с победительницей пары Эден Силва – Патти Шнидер.
Источник — Sport.ua
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