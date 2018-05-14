Свитолина/Савчук – Атаво/Грёнефельд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 мая на турнире серии Premier 5 в Риме украинские теннисистки Элина Свитолина и Ольга Савчук сыграют поединок первого круга парного разряда. Соперницами наших теннисисток станут победительницы Премьера в Штутгарте американка Ракель Атаво и немка Анна-Лена Грёнефельд.
Поединок состоится первым запуском на корте №1. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет доступен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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