Трнава. Калинина сыграет в основной сетке

Я передбачав саме такий розвиток подій. Це наче Казки народів світу - імена різні, а сюжет уже ус...

Пля, убогие д.ыркофаны, тошнит уже от вас, как футболистов Вереса от шаурмы харьковской

19:56 — Владимир Владимирович

Все таки проиграла, все решило пару ошибок в конце первого и второго сета, а жаль, такую соперниц...

19:55 — olya403

ну занадто напомилялась Даяна, причому багато в виграшних ситуаціях

19:55 — Andy Chak

проиграла на своих ошибках, надо много работать еще((((

19:54 — Василий Лавренюк

Ну вот и все