Трнава. Калинина сыграет в основной сетке

Украинская теннисистка Ангелина Калинина примет участие в основной сетке 100-тысячника в словацкой Трнаве.
Завтра, 14 мая, украинка сыграет поединок первого раунда против россиянки Веры Звонаревой, которая получила «wild card» в основную сетку.
Ранее теннисистки провели между собою один матч в Ташкенте, который Калинина не смогла доиграть: 4:6, 0:1.
Турнир в Трнаве продлится до 20 мая.
Источник — Sport.ua
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