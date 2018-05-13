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Трнава. Калинина сыграет в основной сетке

Украинская теннисистка стартует на турнире в понедельник матчем против Веры Звонаревой

  • 13.05.2018 18:48
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tennisua.org
© tennisua.org

Украинская теннисистка Ангелина Калинина примет участие в основной сетке 100-тысячника в словацкой Трнаве.

Завтра, 14 мая, украинка сыграет поединок первого раунда против россиянки Веры Звонаревой, которая получила «wild card» в основную сетку.

Ранее теннисистки провели между собою один матч в Ташкенте, который Калинина не смогла доиграть: 4:6, 0:1.

Турнир в Трнаве продлится до 20 мая.

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Источник — Sport.ua

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