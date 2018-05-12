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Штепанек: Агасси работал с Джоковичем бесплатно

Чех рассказал о работе с экс-первой ракеткой мира

  • 12.05.2018 15:25
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twitter.com/SkySportsNews
© twitter.com/SkySportsNews
Чех Радек Штепанек, тренировавший с ноября 2017 по апрель 2018 года серба Новака Джоковича, прокомментировал причины окончания сотрудничества между Новаком и Андре Агасси.
 
«Новак — живая легенда, он выиграл все, что можно, но стремится к большему. Он перфекционист. Новак в этом плане настоящий профессионал. Тренер должен уметь видеть, когда его советы приводят к обратному эффекту. Агасси посчитал так: если я не являюсь частью решения, то я часть проблемы.
 
Работа с Новаком дала мне возможность поработать с Агасси, что я расцениваю как подарок судьбы. То, что Андре делал для Новака, было нереальным. Он от всего сердца хотел помочь. Он сказал, что работал с ним бесплатно, что крайне редко встречается сегодня», — приводит слова Штепанека Sport Magazine.
 
 
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Источник — Sporting News

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