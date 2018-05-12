Штепанек: Агасси работал с Джоковичем бесплатно

«Новак — живая легенда, он выиграл все, что можно, но стремится к большему. Он перфекционист. Новак в этом плане настоящий профессионал. Тренер должен уметь видеть, когда его советы приводят к обратному эффекту. Агасси посчитал так: если я не являюсь частью решения, то я часть проблемы.

Работа с Новаком дала мне возможность поработать с Агасси, что я расцениваю как подарок судьбы. То, что Андре делал для Новака, было нереальным. Он от всего сердца хотел помочь. Он сказал, что работал с ним бесплатно, что крайне редко встречается сегодня » , — приводит слова Штепанека Sport Magazine.