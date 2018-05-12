Известная теннисистка завершает карьеру после пятой операции

Итальянская теннисистка Карин Кнапп объявила о завершении карьеры. 30-летняя спортсменка не выходила на корт на крупных соревнованиях с Australian Open 2017.
«Это очень тяжелое и болезненное решение, но мое правое колено больше не может выносить такие большие нагрузки. После пятой операции в феврале 2017-го я отчаянно старалась продолжить карьеру, но каждый раз при увеличении нагрузки боль возвращалась», - приводит слова Кнапп Livetennis.
Карин выиграла два турнира WТА.
Напомним, что Михаэла Крайчек перенсла шестую операцию на колене.
Источник — Tennis Now
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