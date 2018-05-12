Известная теннисистка завершает карьеру после пятой операции

Почему Футбол2 не показывает эту игру как обещал?

14:15 — alexssumin

Не велика потеря. Факундо деревянный, как и все нападающие Шахты. Не пойму, почему руководство за...

14:07 — kturjfnktn

Какая "Бенфика"? Там же бегать надо, а он даже черепаху не догонит. Только и ждёт мяча...

14:06 — ZAKARPATFAN (Ужгород)

Пятов нормальний воротар а заміну Срні вже взяли. Ним повинен стати Додо