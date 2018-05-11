Александр ЗВЕРЕВ: «Хочу обойти Надаля и Федерера»

Сейчас Александр Зверев занимает третье место в рейтинге АТР. 21-летний немец считается одним из самых перспективных игроков мира, и хочет превзойти Рафаэля Надаля и Роджера Федерера:
«Элитные теннисисты действуют на стабильном уровне. Они демонстрируют хорошую игру даже в ходе неудачных поединков. Надаль и Федерер – непревзойденные мастера, то же самое касается и Джоковича с Марреем.
Не хочу, чтобы Надаль и Федерер уходили на пенсию. Нужно попытаться найти способ быть лучше, чем они. Я хочу опередить Рафу и Роджера».
Источник — El Pais
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