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Александр ЗВЕРЕВ: «Хочу обойти Надаля и Федерера»

Молодой немец хочет превзойти лучших игроков мира

  • 11.05.2018 19:59
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Getty Images. Александр Зверев
© Getty Images. Александр Зверев

Сейчас Александр Зверев занимает третье место в рейтинге АТР. 21-летний немец считается одним из самых перспективных игроков мира, и хочет превзойти Рафаэля Надаля и Роджера Федерера:

«Элитные теннисисты действуют на стабильном уровне. Они демонстрируют хорошую игру даже в ходе неудачных поединков. Надаль и Федерер – непревзойденные мастера, то же самое касается и Джоковича с Марреем.

Не хочу, чтобы Надаль и Федерер уходили на пенсию. Нужно попытаться найти способ быть лучше, чем они. Я хочу опередить Рафу и Роджера».

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Источник — El Pais

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