МАКИНРОЙ: «Трамп предлагал миллион долларов за матч с Уильямс»

Бывший американский теннисист Джон Макинрой рассказал, что Дональд Трамп предлагал ему миллион долларов за матч с Сереной Уильямс или Винус Уильямс.

«Я получил конверт от Трампа. Он написал: «Уважаемый Джон, я предлагаю тебе $ 1 млн за матч с Сереной или Винус».

По словам Макинроя, он отказался от этого предложения. Причиной стало нежелание соревноваться с женщиной. В то же время сам теннисист считает, что он мог бы одержать победу в этом матче.