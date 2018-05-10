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МАКИНРОЙ: «Трамп предлагал миллион долларов за матч с Уильямс»

Американец не захотел играть с женщинами

  • 10.05.2018 16:04
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Бывший американский теннисист Джон Макинрой рассказал, что Дональд Трамп предлагал ему миллион долларов за матч с Сереной Уильямс или Винус Уильямс.
 
«Я получил конверт от Трампа. Он написал: «Уважаемый Джон, я предлагаю тебе $ 1 млн за матч с Сереной или Винус».
 
По словам Макинроя, он отказался от этого предложения. Причиной стало нежелание соревноваться с женщиной. В то же время сам теннисист считает, что он мог бы одержать победу в этом матче.
 
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Источник — Чемпионат

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