Свитолина может покинуть топ-5 мирового рейтинга по итогам Мадрида

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина по итогам турнира в Мадриде может покинуть топ-5 мирового рейтинга.
Это случится в том случае, если Каролина Плишкова выйдет, как минимум, в финал, а Каролин Гарсия – победит.
Сегодня обе теннисистки проведут матчи 1/4 финала. Чешка встретится с лидером мирового первенства румынкой Симоной Халеп, француженка померится силами с обидчицей Свитолиной – Карлой Суарес Наварро.
В случае выхода в полуфинал Плишкова сыграет с победительницей матча Касаткина – Квитова, Гарсия – против Шараповой или Бертенс.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.