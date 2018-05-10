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Свитолина может покинуть топ-5 мирового рейтинга по итогам Мадрида

Шансы обойти украинку в рейтинге WTA сохраняют Каролина Плишкова и Каролин Гарсия

  • 10.05.2018 11:25
  • 1041 просмотров
  • 2 комментария
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина по итогам турнира в Мадриде может покинуть топ-5 мирового рейтинга.

Это случится в том случае, если Каролина Плишкова выйдет, как минимум, в финал, а Каролин Гарсия – победит.

Сегодня обе теннисистки проведут матчи 1/4 финала. Чешка встретится с лидером мирового первенства румынкой Симоной Халеп, француженка померится силами с обидчицей Свитолиной – Карлой Суарес Наварро.

В случае выхода в полуфинал Плишкова сыграет с победительницей матча Касаткина – Квитова, Гарсия – против Шараповой или Бертенс.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрій Федейко
    online
      Андрій Федейко, 10.05.2018 11:46
    0
    Не думаю, що Халеп програє, а Гарсії шлях до фіналу відкритий....
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.05.2018 12:10
    +1
    То фігня. От якщо вилетить в Римі і на РГ в другому раунді, то вилетить зразу з десятки і розпрощається з мріями про участь в підсумковому турнірі.
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