Свитолина может покинуть топ-5 мирового рейтинга по итогам Мадрида

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина по итогам турнира в Мадриде может покинуть топ-5 мирового рейтинга.



Это случится в том случае, если Каролина Плишкова выйдет, как минимум, в финал, а Каролин Гарсия – победит.



Сегодня обе теннисистки проведут матчи 1/4 финала. Чешка встретится с лидером мирового первенства румынкой Симоной Халеп, француженка померится силами с обидчицей Свитолиной – Карлой Суарес Наварро.



В случае выхода в полуфинал Плишкова сыграет с победительницей матча Касаткина – Квитова, Гарсия – против Шараповой или Бертенс.