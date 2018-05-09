СУАРЕС НАВАРРО: «Такие победы, как над Свитолиной, мне и нужны»

Испанка Карла Суарес-Наварро прокомментировала свою победу над украинкой Элиной Свитолиной во втором круге турнира в Мадриде со счетом 2:6, 7:6 (7:3) 6:4.

«Я очень рада, потому что именно такие победы мне и нужны. Я выиграла дома при поддержке своих болельщиков, они придали мне сил и уверенности. Я не такая высокая теннисистка и не могу выполнять много эйсов и ударов навылет. Мне бы этого очень хотелось, но не получается. Мне приходится проводить долгие матчи, но это теннис. Таков мой стиль.

Я не привыкла к такой поддержке трибун. Такое встречаю только здесь. Я чувствую, что именно в Мадриде меня по-настоящему поддерживают. В других странах за меня также болеют, но не так, как здесь. Здесь же за меня переживают абсолютно все», — цитирует Суарес-Наварро официальный сайт тура.