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Рафаэль НАДАЛЬ: «Наступила любимая часть сезона»

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль наслаждается грунтовым сезоном

  • 24.04.2018 10:59
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

На прошлой неделе Рафаэль Надаль уверенно выиграл Мастерс в Монте-Карло. Теперь же первая ракетка мира нацелен на победу в еще одном грунтовом турнире – в Барселоне.

Испанец поделился впечатлениями от турнира в Барселоне:

«Это турнир, который я хорошо знаю. Здесь я себя чувствую, словно оказался дома, хотя моим домом и является Мальорка. Мне нравится играть здесь перед своими соотечественниками.

Вообще, я люблю эту часть сезона. Все турниры сейчас для меня особенные. Мне нравится играть каждую неделю, а сейчас я ещё и смогу провести две недели дома, сперва в Барселоне, а затем в Мадриде.

Конечно, эти недели для меня очень важны. С турниром в Монте-Карло у меня получается настоящая любовная история, но то же самое я могу сказать и о соревнованиях в Барселоне.

Моя основная мотивация – играть и играть. Здесь я неоднократно побеждал, поэтому у меня сейчас особый настрой».

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