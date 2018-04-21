Fed Cup. Цуренко добыла первое очко в матче с Канадой

Первый номер сборной Украины Леся Цуренко выиграла первый матч плей-офф Второй Мировой группы против Канады. Ее соперница Бьянка Андрееску была вынуждена прервать поединок из-за травмы в третьем сете.
Канада – Украина – 0:1
Монреаль, хард
Бьянка Андрееску – Леся Цуренко – 6:4, 3:6, 0:4 (отказ)
Во втором матче первого игрового дня сыграют Катерина Бондаренко и Эжени Бушар.
Источник — Sport.ua
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