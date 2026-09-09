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Кубок Дэвиса
09 сентября 2026, 17:31 |
281
0

Стал известен состав сборной Украины матч Кубка Дэвиса против Кипра

Украина сыграет против команды Кипра 19–20 сентября в городе Никосия

09 сентября 2026, 17:31 |
281
0
Стал известен состав сборной Украины матч Кубка Дэвиса против Кипра
ФТУ. Орест Терещук
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Мужская сборная Украины по теннису назвала состав на матчевое противостояние первого раунда Второй мировой группы Кубка Дэвиса против команды Кипра.

В заявку вошли пять теннисистов: Георгий Кравченко, Владислав Орлов, Алексей Крутых, Александр Овчаренко и Владимир Якубенко. Для Кравченко и Якубенко это первый вызов в национальную команду.

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Капитаном сборной Украины является Орест Терещук. Противостояние Кипр – Украина состоится с 19 по 20 сентября в Никосии.

Победитель поединка Кипр – Украины выйдет в Плей-офф Первой Мировой группы, откуда и опустились украинцы – Украина в феврале проиграла Люксембургу со счетом 1:3.

Состав сборной Украины на матч против Кипра

  • Георгий Кравченко (ATP 392)
  • Владислав Орлов (ATP 436)
  • Алексей Крутых (ATP 448)
  • Александр Овчаренко (ATP 629)
  • Владимир Якубенко (ATP 1064)
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Владимир Якубенко Георгий Кравченко Владислав Орлов Алексей Крутых Александр Овчаренко Орест Терещук сборная Украины по теннису сборная Кипра по теннису Кубок Дэвиса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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