КОСТЮК: «Cейчас я меньше всего в карьере сосредоточена на результатах»

Украинская теннисистка Марта Костюк провела пресс-конференцию после победы над Слоан Стивенс во втором раунде Открытого чемпионата США 2026:

– Как дела у ваших собак? Они, кажется, любят смотреть теннис и ведут себя довольно хорошо.

– Да, не знаю. Сегодня, думаю, они вели себя не очень хорошо, потому что все время были на руках. Обычно они спят внизу. Я еще ни с кем об этом не говорила, но не думаю, что сегодня они вели себя хорошо (улыбается).

– Они выглядели очень внимательными, следили за розыгрышами. Они когда-нибудь гоняются за мячами?

– Они любят гоняться, но у них слишком маленькие челюсти, чтобы схватить мяч. Поэтому они просто оставляют его. Так что это не весело. Не весело.

– А вас когда-нибудь отвлекает, что собаки сидят там?

– Никогда. Нет.

– Это успокаивает?

– Во время матча? Мне все равно во время матча (смеется). То есть дома – конечно. Но во время матча я об этом не думаю.

– Сегодня была довольно шумная атмосфера: вы играли против американки под крышей. Как это ощущалось по сравнению с другими большими матчами, которые вы провели в этом году? А их у вас было много.

– Мне кажется, на прошлой неделе у меня была хорошая практика против Аманды на Arthur Ashe, потому что на этом корте все время очень громко. Да, сегодня после каких-то сумасшедших розыгрышей становилось очень громко, но в целом шумно было постоянно – во время розыгрыша или после него.

Так что в первые пару геймов мне нужно было привыкнуть просто к постоянному шуму. Потом стало лучше, потому что я привыкла. Но да, думаю, это было хорошо. Я никогда не против, когда люди болеют за кого-то другого. Это здорово.

– Мы говорили в начале января, и вы тогда упоминали свою цель – закончить год в топ-10. Сейчас вы уже совсем близко к этому. Так что поздравляю. Можете немного поразмышлять, что, по-вашему, так хорошо сработало в этом году? Когда мы говорили, вы были очень уверены, хорошо чувствовали эту возможность. И все действительно идет отлично. С чем вы это связываете?

– Думаю, время тоже пришло – в дополнение ко всему остальному, над чем я работала. Я даю тот же ответ: мы просто стараемся оставаться стабильными и брать максимум из плохих дней.

Не знаю. Наверное, моя цель была закончить год в топ-10, но сейчас я меньше всего в карьере сосредоточена на результатах. Я просто стараюсь наслаждаться тем, что играю в теннис, наслаждаться тем, что здорова, и смотреть, как далеко смогу пройти. А кроме этого – просто получать как можно больше удовольствия.

– На Уимблдоне и в какой-то степени на Ролан Гаррос вы довольно сильно удивлялись своим успехам, особенно когда проходили далеко. Вы говорили что-то вроде: Я вообще не должна была хорошо играть на траве или выигрывать здесь матчи. На этот турнир вы приезжаете с другим ощущением? Это турнир, где вы думаете: я должна быть здесь, должна хорошо сыграть, должна выигрывать матчи, эти условия больше подходят моей игре?

– Конечно, я думаю иначе, чем, например, на Уимблдоне. На Уимблдоне я была такая: пожалуйста, просто пройди первый круг. А здесь – да, просто иду матч за матчем. Конечно, мне комфортнее на харде, потому что мы играем на нем намного больше.

Но я стараюсь не фокусироваться на том, как далеко могу пройти и какие есть возможности. Опять же, я иду матч за матчем. Турнир очень длинный, так что впереди еще длинный путь.

– Но именно с точки зрения уверенности – даже когда вы выходите на матч первого круга, это ощущается так, что вы выходите на корт и думаете: мне здесь гораздо комфортнее, я уверена, это ситуации, в которых можно побеждать, независимо от того, кто на другой стороне сетки?

– Я бы сказала, да, но не настолько, как люди могли бы подумать. Наверное, на 5-10% больше. Я все равно стараюсь быть очень-очень скромной. Думаю, все играют очень хорошо, каждый матч сложный. Не знаю. Я стараюсь не думать о разнице в своем мышлении на Уимблдоне, в Париже, здесь. Это все разные турниры.

– Что вам понравилось в том, что вы сегодня сделали?

– Выиграла два сета. Думаю, понравилось то, что мне удалось вернуться. Она играла хорошо. Я допустила несколько невынужденных ошибок, но она начала играть лучше. И потом я действительно была в одном очке от проигрыша сета. Это было непросто.

Но я очень рада, что в итоге смогла взять этот сет. Я была смелой, пыталась идти за своими ударами. И думаю, в важные моменты это самое главное.

Пресс-конференция Марты Костюк