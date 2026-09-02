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US Open
02 сентября 2026, 15:14 |
217
0

Элина Свитолина – Майя Джойнт. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала US Open

Поединок второго раунда мейджора начнется в ночь на 3 сентября (00:30)

02 сентября 2026, 15:14 |
217
0
Элина Свитолина – Майя Джойнт. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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В ночь на 3 сентября во втором круге Открытого чемпионата США сыграют Элина Свитолина (WTA 9) и Майя Джойнт (WTA 72).

Поединок 1/32 финала US Open начнется не ранее 00:30 по Киеву.

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Элина Свитолина

Украинка немного размялась перед стартом US Open, сыграв в миксте со своим мужем Гаэлем Монфисом. Титул не взяли, хотя смотрелись неплохо. Свитолина до сих пор мечтает выиграть первый в карьере мейджор, на этом слэме ей один раз удавалось дойти до полуфинала.

Сезон спортсменка проводит хорошо и держится в топ-10, украинка выиграла тысячник в Риме, а также взяла трофей в Окленде. Теннисистка в первом круге уверенно прошла аргентинку Солану Сиерру – 6:1, 6:2. В случае успеха, Свитолина выйдет на победительницу пары Ван – Калинская. Основные козыри украинки – ее стабильность и опыт. Поскольку первая встреча прошла легко, восстановление должно было пройти быстро.

Майя Джойнт

Австралийская теннисистка многих удивила в прошлом сезоне, когда выиграла два турнира WTA и высоко поднялась в рейтинге. В этом году у спортсменки наблюдается явное падение – она потеряла 40 позиций. Джойнт выиграла только 12 матчей из 33, а на харде – 10 из 23.

В первом круге US Open австралийка одолела крепкую «нейтралку» Людмилу Самсонову – 3:6, 6:2, 6:2, хотя считалась андердогом этой пары. На этом турнире теннисистка играет третий раз кряду в основной сетке, однако, дальше второго круга никогда не проходила. Спортсменка способна показать хорошую игру, но здесь ей придется сразится против соперницы из первой десятки мирового рейтинга.

Прогноз

Теннисистки ранее между собой никогда не играли, а в предстоящей битве украинка большая фаворитка. Основное преимущество австралийки заключается в ее молодости, Джойнт может выдать хороший матч, однако, со стабильностью у нее есть проблемы.

Я думаю, что за счет опыта и класса Свитолина должна проходить в следующий круг. Поставлю здесь на успех украинки с форой -5,5 геймов за 1,69.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
03.09.2026 -
00:30
Майя Джойнт
Фора Свитолиной (-5.5) 1.69 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Элина Свитолина Майя Джойнт US Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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