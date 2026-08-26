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  4. Виталий Сачко – Пабло Ламаса Руис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
26 августа 2026, 18:11 |
74
0

Виталий Сачко – Пабло Ламаса Руис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала квалификации US Open 2026

26 августа 2026, 18:11 |
74
0
Виталий Сачко – Пабло Ламаса Руис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко
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26 августа украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 188) выступит в полуфинале квалификации Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинец сыграет против представителя Испании Пабло Ламаса Руиса (АТР 126). Поединок начнется четвертым запуском на корте №9 после игры Утидзима – Гавличкова. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперников.

Победитель поединка в финале отбора поборется либо с Энрике Роша, либо с Ллойдом Харрисом.

📺 Видеотрансляция

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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