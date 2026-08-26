Виталий Сачко – Пабло Ламаса Руис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинала квалификации US Open 2026
26 августа украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 188) выступит в полуфинале квалификации Открытого чемпионата США 2026.
Во втором раунде украинец сыграет против представителя Испании Пабло Ламаса Руиса (АТР 126). Поединок начнется четвертым запуском на корте №9 после игры Утидзима – Гавличкова. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперников.
Победитель поединка в финале отбора поборется либо с Энрике Роша, либо с Ллойдом Харрисом.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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