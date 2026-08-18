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  4. Элина Свитолина – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 августа 2026, 12:05 |
175
0

Элина Свитолина – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

18 августа 2026, 12:05 |
175
0
Элина Свитолина – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Элина Свитолина
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18 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде первая ракетка Украины сыграет против представительницы Китая Ван Сию (WTA 108). Поединок начнется третьим запуском на Champions' Court после игры Кэш / Гласспул – Рам / Солсбери. Ориентировочное время начала игры – 21:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо с Катериной Синяковой, либо с Мэдисон Киз.

📺 Видеотрансляция

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WTA Цинциннати Ван Сию Элина Свитолина смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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