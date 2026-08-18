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WTA
18 августа 2026, 11:59 |
694
0

Элина Свитолина – Ван Сию. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати

Поединок 1/16 финала начнется 18 августа не ранее 21:00 по Киеву

18 августа 2026, 11:59 |
694
0
Элина Свитолина – Ван Сию. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
WTA. Элина Свитолина
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18 августа, в третьем круге турнира Цинциннати свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 10) – Ван Сию (WTA 108).

Встреча начнется не ранее 21:00 по Киеву.

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Элина Свитолина

Для украинки старт турнира припал на второй круг, где она встретилась с неуступчивой молодой чешкой Терезой Валентовой. Первую партию Свитолина проиграла 3:6, а во второй отыграла семь матчболов при счете 4:5 и 5:6, на тай-брейке Элина уступала 2:5, но взяла пять очков подряд и взяла вторую партию. В третьем сете чешка уже была сломлена, так что украинка выиграла 6:0.

Такой тяжелый матч можно связать с не лучшим физическим состоянием, на корт даже выходил врач. А в целом, сезон для украинки хороший, выиграны титулы в Риме и Окленде. В четвертом круге Свитолина может встретиться с победительницей пары Синякова – Киз.

Ван Сию

Китайскую теннисистку знают, как крепкого середняка, хотя хорошего середняка, хотя ей не всегда хватает стабильности. В этом сезоне Ван выиграла три турнира, все они серии ITF, но самым значимым достижением можно считать четвертый круг Ролан Гаррос.

Свою путь в Цинциннати теннисистка начала с квалификации, где у нее были серьезные соперницы, она обыграла когда-то сильную Бьянку Андрееску – 6:0, 6:4, а потом прошла «экс-нейтралку» Полину Кудерметову – 6:3, 6:2.

В основной сетке Ван справилась с Тимофеевой – 6:0, 3:0 и соперница снялась, после чего одолела сильную Лейлу Фернандес – 3:6, 6:2, 6:2.

Личные встречи

Спортсменки пересекались всего раз, это было в полуфинале турнира в Окленде, тогда Свитолина в волевом стиле одержала победу – 2:6, 6:4, 6:3.

Прогноз

В этой паре украинка фаворит, однако, непонятно в каком состоянии она находится после такого сложного матча, где были вопросы к форме. Ван крепкая теннисистка, которая может оказать серьезное сопротивление. Рискну сделать ставку на тотал больше 19,5 геймов за 1,72.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
18.08.2026 -
21:00
Ван Сию
Тотал больше 19.5 1.72 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Ван Сию Элина Свитолина WTA Цинциннати прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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