Стала известна соперница Костюк в 1/64 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
Марта сыграет против Софии Кенин, которая с камбеком одолела Еву Лис
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) получила соперницу в 1/64 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде украинка сыграет против обладательницы wild card Софии Кенин (США, WTA 115), которая выбила лаки-лузера Еву Лис (Германия, WTA 92) за 1 час и 43 минуты.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала
София Кенин (США) [WC] – Ева Лис (Германия) [LL] – 1:6, 6:3, 6:3
Кенин и Лис провели первое противостояние.
Костюк ранее играла против Софии Кенин лишь один раз – в 2025 году Марта уступила американке на тысячнике в Дубае.
Видеообзор матча
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