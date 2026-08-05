Мудрик взял слово после своего возвращения на поле
«Давно не виделись»
В среду, 5 августа 2026 года, состоялся товарищеский матч, в котором встретились лондонский «Челси» и туринский «Ювентус». Матч проходил в Гонконге на стадионе «Кай Так Спортс Парк» и завершился победой номинальных гостей со счётом 1:0.
На 82-й минуте встречи на поле появился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После своего первого матча за последние 20 месяцев футболист опубликовал пост в Instagram с подписью:
«Давно не виделись».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В текущем сезоне Игорю Костюку предстоит выстроить обновленную команду. Если боссы дотерпят
Боксер поздравил функционера с днём рождения