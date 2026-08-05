Мудрик взял слово после своего возвращения на поле

В среду, 5 августа 2026 года, состоялся товарищеский матч, в котором встретились лондонский «Челси» и туринский «Ювентус». Матч проходил в Гонконге на стадионе «Кай Так Спортс Парк» и завершился победой номинальных гостей со счётом 1:0.

На 82-й минуте встречи на поле появился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик.

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После своего первого матча за последние 20 месяцев футболист опубликовал пост в Instagram с подписью:

«Давно не виделись».