Новичок Трабзонспора является 3-м лучшим игроком топ-5 лиг за ассистами

Звездный новичок турецкого Трабзонспора Мохамед Салах занимает третье место среди лучших игроков топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных передач за последние 10 сезонов.

На счету египтянина — 104 ассиста за указанный период в составе Ромы и Ливерпуля.

Больше ассистов, чем Салах, отдали только Томас Мюллер (113 в составе Баварии) и Кевин Де Брюйне (111 в составе Манчестер Сити и Наполи).

Топ-10 лучших футболистов топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных передач за последние 10 сезонов:

113 – Томас Мюллер (Бавария)

111 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Наполи)

104 – Мохамед Салах (Рома, Ливерпуль)

94 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ)

78 – Йозуа Киммих (Бавария)

74 – Бруну Фернандеш (Сампдория, Манчестер Юнайтед)

74 – Антуан Гризманн (Барселона, Атлетико)

72 – Юлиан Брандт (Байер, Боруссия Дортмунд)

72 – Килиан Мбаппе (Монако, ПСЖ, Реал)

70 – Сон Хин-Мин (Тоттенхэм Хотспур)