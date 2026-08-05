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  4. Новичок Трабзонспора является 3-м лучшим игроком топ-5 лиг за ассистами
Турция
05 августа 2026, 23:33 |
115
0

Новичок Трабзонспора является 3-м лучшим игроком топ-5 лиг за ассистами

Большее количество результативных передач осуществили только Томас Мюллер и Кевин Де Брюйне

05 августа 2026, 23:33 |
115
0
Новичок Трабзонспора является 3-м лучшим игроком топ-5 лиг за ассистами
Getty Images/Global Images Ukraine
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Звездный новичок турецкого Трабзонспора Мохамед Салах занимает третье место среди лучших игроков топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных передач за последние 10 сезонов.

На счету египтянина — 104 ассиста за указанный период в составе Ромы и Ливерпуля.

Больше ассистов, чем Салах, отдали только Томас Мюллер (113 в составе Баварии) и Кевин Де Брюйне (111 в составе Манчестер Сити и Наполи).

Топ-10 лучших футболистов топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных передач за последние 10 сезонов:

  • 113 – Томас Мюллер (Бавария)
  • 111 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Наполи)
  • 104 – Мохамед Салах (Рома, Ливерпуль)
  • 94 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ)
  • 78 – Йозуа Киммих (Бавария)
  • 74 – Бруну Фернандеш (Сампдория, Манчестер Юнайтед)
  • 74 – Антуан Гризманн (Барселона, Атлетико)
  • 72 – Юлиан Брандт (Байер, Боруссия Дортмунд)
  • 72 – Килиан Мбаппе (Монако, ПСЖ, Реал)
  • 70 – Сон Хин-Мин (Тоттенхэм Хотспур)
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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Мохамед Салах статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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