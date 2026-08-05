Новичок Трабзонспора является 3-м лучшим игроком топ-5 лиг за ассистами
Большее количество результативных передач осуществили только Томас Мюллер и Кевин Де Брюйне
Звездный новичок турецкого Трабзонспора Мохамед Салах занимает третье место среди лучших игроков топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных передач за последние 10 сезонов.
На счету египтянина — 104 ассиста за указанный период в составе Ромы и Ливерпуля.
Больше ассистов, чем Салах, отдали только Томас Мюллер (113 в составе Баварии) и Кевин Де Брюйне (111 в составе Манчестер Сити и Наполи).
Топ-10 лучших футболистов топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных передач за последние 10 сезонов:
- 113 – Томас Мюллер (Бавария)
- 111 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Наполи)
- 104 – Мохамед Салах (Рома, Ливерпуль)
- 94 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ)
- 78 – Йозуа Киммих (Бавария)
- 74 – Бруну Фернандеш (Сампдория, Манчестер Юнайтед)
- 74 – Антуан Гризманн (Барселона, Атлетико)
- 72 – Юлиан Брандт (Байер, Боруссия Дортмунд)
- 72 – Килиан Мбаппе (Монако, ПСЖ, Реал)
- 70 – Сон Хин-Мин (Тоттенхэм Хотспур)
Thomas Müller has registered the most assists in Europe's top five leagues across the last 10 seasons. 🅰️ https://t.co/XGe0pnoFCV pic.twitter.com/gj4dd54ZxN— Squawka (@Squawka) August 5, 2026
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