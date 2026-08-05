Більш популярний, ніж турецькі гранди разом взяті. Трабзонспор підписав зір
Сравните количество подписчиков в Инстаграм Салаха и турецких грандов
Египетский нападающий Мохамед Салах, который стал игроком «Трабзонспора», имеет больше подписчиков в Instagram, чем четыре лучшие турецкие команды вместе взятые.
За египтянином в этой социальной сети следят 67,7 млн человек, в то время как за турецкими грандами — всего 39,1 млн.
Ниже приведена сравнительная статистика количества подписчиков Салаха, «Галатасарая», «Фенербахче», «Бешикташа» и «Трабзонспора».
Количество подписчиков в Instagram Мохамеда Салаха и четырёх лучших турецких команд:
- 67,7 млн – Мохамед Салах
- 18 млн – «Галатасарай»
- 11,7 млн – «Фенербахче»
- 7,7 млн – «Бешикташ»
- 1,7 млн – «Трабзонспор»
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