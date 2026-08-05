Більш популярний, ніж турецькі гранди разом взяті. Трабзонспор підписав зір

Египетский нападающий Мохамед Салах, который стал игроком «Трабзонспора», имеет больше подписчиков в Instagram, чем четыре лучшие турецкие команды вместе взятые.

За египтянином в этой социальной сети следят 67,7 млн человек, в то время как за турецкими грандами — всего 39,1 млн.

Ниже приведена сравнительная статистика количества подписчиков Салаха, «Галатасарая», «Фенербахче», «Бешикташа» и «Трабзонспора».

Количество подписчиков в Instagram Мохамеда Салаха и четырёх лучших турецких команд: