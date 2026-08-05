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Турция
05 августа 2026, 19:37 | Обновлено 05 августа 2026, 19:38
82
0

Більш популярний, ніж турецькі гранди разом взяті. Трабзонспор підписав зір

Сравните количество подписчиков в Инстаграм Салаха и турецких грандов

05 августа 2026, 19:37 | Обновлено 05 августа 2026, 19:38
82
0
Більш популярний, ніж турецькі гранди разом взяті. Трабзонспор підписав зір
Getty Images/Global Images Ukraine
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Египетский нападающий Мохамед Салах, который стал игроком «Трабзонспора», имеет больше подписчиков в Instagram, чем четыре лучшие турецкие команды вместе взятые.

За египтянином в этой социальной сети следят 67,7 млн человек, в то время как за турецкими грандами — всего 39,1 млн.

Ниже приведена сравнительная статистика количества подписчиков Салаха, «Галатасарая», «Фенербахче», «Бешикташа» и «Трабзонспора».

Количество подписчиков в Instagram Мохамеда Салаха и четырёх лучших турецких команд:

  • 67,7 млн – Мохамед Салах
  • 18 млн – «Галатасарай»
  • 11,7 млн – «Фенербахче»
  • 7,7 млн – «Бешикташ»
  • 1,7 млн – «Трабзонспор»
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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Мохамед Салах статистика
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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