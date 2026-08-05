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Англия
05 августа 2026, 08:51 |
321
0

Мудрик и Челси определились, что будут делать после возвращение украинца

Лондонский «Челси» не рассматривает в ближайшее время трансфер или аренду вингера

05 августа 2026, 08:51 |
321
0
Мудрик и Челси определились, что будут делать после возвращение украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Лондонский «Челси» не рассматривает трансфер или аренду вингера сборной Украины Михаила Мудрика, который вернулся на поле после отмены дисквалификации.

В окружении 25-летнего футболиста не обращают внимание на слухи, которые отправляют игрока в чемпионаты Турции, Бельгии или французский «Страсбург».

Главный тренер «аристократов» Хаби Алонсо не знает, в какой форме находится его подопечный, поэтому планирует предоставить Мудрику шанс проявить себя на сборах в Гонконге.

Сам футболист горит желанием убедить известного испанского тренера и готов сыграть в ближайшем товарищеском матче против итальянского «Ювентуса», который состоится 5 августа.

Поэтому после возвращения футболиста сборной Украины все стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничество и в ближайшее время не будут принимать никаких решение о возможном трансфере или аренде.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Хаби Алонсо ТаТоТаке
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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