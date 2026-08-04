Шахтер входит топ-3 в рейтинге CIES по очень интересному показателю
Горняки занимают одну из лидирующих позиций в рейтинге
Донецкий «Шахтер» попал в рейтинг Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory), где у горняков один из лучших процентов сохранения мяча под высоким прессингом.
Донецкая команда с показателем 82,2% – занимает второе место. Отставание от первого – «ПСЖ» – всего 0,4%. Третью строчку заняла мюнхенская «Бавария» с результатом 81,2%.
Напомним что в прошлом сезоне «Шахтер» одержал победу в УПЛ и дошел до 1/2 финала Лиги конференций. В этом сезоне команда сыграет в основном этапе Лиги Чемпионов.
Exclusive @SkillCorner 📊 data on % ⚽️ retention under high pressure in 6⃣0⃣ leagues 🌐 highlights 4⃣th-placed 🇸🇮 champions #NKCelje as serious #ChampionsLeague group stage candidates ❗️ #KawasakiFrontale 🇯🇵 also in the top 🔟 with double European champions #PSG 🇫🇷 at the 🔝 pic.twitter.com/eIGzNOO9f4— CIES Football Obs (@CIES_Football) July 30, 2026
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