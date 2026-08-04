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  4. Шахтер входит топ-3 в рейтинге CIES по очень интересному показателю
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 12:21 | Обновлено 04 августа 2026, 12:36
15
0

Шахтер входит топ-3 в рейтинге CIES по очень интересному показателю

Горняки занимают одну из лидирующих позиций в рейтинге

04 августа 2026, 12:21 | Обновлено 04 августа 2026, 12:36
15
0
Шахтер входит топ-3 в рейтинге CIES по очень интересному показателю
ФК Шахтер
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Донецкий «Шахтер» попал в рейтинг Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory), где у горняков один из лучших процентов сохранения мяча под высоким прессингом.

Донецкая команда с показателем 82,2% – занимает второе место. Отставание от первого – «ПСЖ» – всего 0,4%. Третью строчку заняла мюнхенская «Бавария» с результатом 81,2%.

Напомним что в прошлом сезоне «Шахтер» одержал победу в УПЛ и дошел до 1/2 финала Лиги конференций. В этом сезоне команда сыграет в основном этапе Лиги Чемпионов.

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Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк CIES
Horo Источник: CIES
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