Шахтер вошел в число лидеров мирового рейтинга по одному важному показателю
CIES отметил умение «горняков» играть под прессингом
Донецкий «Шахтер» вошел в новый рейтинг Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
«Горняки» заняли второе место среди команд с лучшим показателем удержания мяча под высоким прессингом в 60 лигах мира. У команды Арды Турана этот показатель составляет 82,2%, что всего на 0,4% меньше, чем у лидера рейтинга — ПСЖ. В ТОП-3 лучших команд по этому показателю также вошла «Бавария» с результатом 81,2%.
Полный рейтинг ТОП-10 команд мира с лучшим процентом удержания мяча под высоким прессингом выглядит следующим образом:
1. ПСЖ (Франция) – 82,6%
2. «Шахтер» (Украина) – 82,2%
3. «Бавария» (Германия) – 81,2%
4. «Целе» (Словения) – 80,3%
5. «Кавасаки Фронтале» (Япония) – 79,8%
5. «Байер» (Германия) – 79,8%
7. «Брага» (Португалия) – 79,7%
7. «Барселона» (Испания) – 79,7%
9. «Марсель» (Франция) – 79,3%
9. «Реал» (Испания) – 79,3%
В прошлом сезоне «Шахтер» уверенно выиграл чемпионат Украины с отрывом в 12 очков. В сентябре «горняки» сыграют в основной стадии Лиги чемпионов.
Exclusive @SkillCorner 📊 data on % ⚽️ retention under high pressure in 6⃣0⃣ leagues 🌐 highlights 4⃣th-placed 🇸🇮 champions #NKCelje as serious #ChampionsLeague group stage candidates ❗️ #KawasakiFrontale 🇯🇵 also in the top 🔟 with double European champions #PSG 🇫🇷 at the 🔝 pic.twitter.com/eIGzNOO9f4— CIES Football Obs (@CIES_Football) July 30, 2026
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