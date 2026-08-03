Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер - Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Расинг Авельянеда
02.09.2018 17:00 2 : 0
Росарио Сентраль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 18:01 | Обновлено 03 августа 2026, 18:09
241
0

Шахтер - Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Вашему вниманию видео всех голевых моментов и обзор встречи

03 августа 2026, 18:01 | Обновлено 03 августа 2026, 18:09
241
0
Шахтер - Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В понедельник, 3 августа, донецкий «Шахтер» начинается новый сезон Украинской Премьер-лиги для донецкого «Шахтера» и «Кудровки».

Поединок первого тура проходит на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов.

Чемпионат Украины. 1-й тур

«Шахтер» – «Кудровка» – 0:0

По теме:
ВИДЕО. Шахтер забил первый гол в сезоне, наказав голкипера за ошибку
ФОТО. УПЛ раздала Золотые мячи. Награды получили лучший игрок и тренер
«Это исторический матч». Тренер Буковины прокомментировал ничью с ЛНЗ
Шахтер Донецк Кудровка Шахтер - Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Футбол | 03 августа 2026, 01:23 2
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей

Лидс выиграл решающий матч 4:2 и завоевал титул Premier League Summer Series

ВИДЕО. Михаил Мудрик прибыл в Гонконг. Украинца ждут Челси и Хаби Алонсо
Футбол | 03 августа 2026, 12:21 7
ВИДЕО. Михаил Мудрик прибыл в Гонконг. Украинца ждут Челси и Хаби Алонсо
ВИДЕО. Михаил Мудрик прибыл в Гонконг. Украинца ждут Челси и Хаби Алонсо

Вингер сборной Украины вернулся в футбол после дисквалификации

Арсенал получил отказ. Чемпиону не продают игрока сборной Бразилии
Футбол | 03.08.2026, 15:32
Арсенал получил отказ. Чемпиону не продают игрока сборной Бразилии
Арсенал получил отказ. Чемпиону не продают игрока сборной Бразилии
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
Бокс | 03.08.2026, 02:02
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 03.08.2026, 00:44
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
02.08.2026, 09:12 64
Футбол
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
03.08.2026, 05:32 1
Бокс
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
02.08.2026, 09:50 94
Футбол
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
02.08.2026, 08:32 5
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
03.08.2026, 11:11
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
03.08.2026, 11:54
Бокс
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
02.08.2026, 07:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем