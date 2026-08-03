02.09.2018 17:00 2 : 0
Украина. Премьер лига03 августа 2026, 18:01 | Обновлено 03 августа 2026, 18:09
241
0
Шахтер - Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Вашему вниманию видео всех голевых моментов и обзор встречи
03 августа 2026, 18:01 | Обновлено 03 августа 2026, 18:09
241
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
В понедельник, 3 августа, донецкий «Шахтер» начинается новый сезон Украинской Премьер-лиги для донецкого «Шахтера» и «Кудровки».
Поединок первого тура проходит на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В новости будут появляться видео голов.
Чемпионат Украины. 1-й тур
«Шахтер» – «Кудровка» – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 августа 2026, 01:23 2
Лидс выиграл решающий матч 4:2 и завоевал титул Premier League Summer Series
Футбол | 03 августа 2026, 12:21 7
Вингер сборной Украины вернулся в футбол после дисквалификации
Футбол | 03.08.2026, 15:32
Бокс | 03.08.2026, 02:02
Бокс | 03.08.2026, 00:44
Комментарии 0
Популярные новости
01.08.2026, 18:33 5
02.08.2026, 09:12 64
03.08.2026, 05:32 1
02.08.2026, 09:50 94
02.08.2026, 08:32 5
03.08.2026, 11:11
03.08.2026, 11:54
02.08.2026, 07:12