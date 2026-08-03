Шахтер - Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В понедельник, 3 августа, донецкий «Шахтер» начинается новый сезон Украинской Премьер-лиги для донецкого «Шахтера» и «Кудровки».

Поединок первого тура проходит на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

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Чемпионат Украины. 1-й тур

«Шахтер» – «Кудровка» – 0:0