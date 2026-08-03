ВИДЕО. Михаил Мудрик прибыл в Гонконг. Украинца ждет Челси и Хаби Алонсо

Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик в понедельник, 3 августа, прибыл в Гонконг, где присоединится к английскому клубу на тренировочных сборах.

Украинец находился вне футбола с июля 2024 года, однако решением Футбольной английской ассоциации дисквалификация 25-летнего футболиста была остановлена.

Основанием для такого решения стали новые технические стандарты ВАДА. По действующим критериям концентрация мельдония, обнаруженная в пробе игрока, уже не считается положительным результатом.

Мудрика встретили в аэропорту местные фанаты, которые попросили у него автограф. Футболист присоединится к «аристократам» перед товарищеским матчем против итальянского «Ювентуса».

Главный тренер лондонской команды Хаюи Алонсо оценит форму и состояние вингера сборной Украины, после чего будет принято решение о дальнейших перспективах игрока.

ВИДЕО. Михаил Мудрик прибыл в Гонконг, где присоединится к Челси