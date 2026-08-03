ВИДЕО. Михаил Мудрик прибыл в Гонконг. Украинца ждет Челси и Хаби Алонсо
Вингер сборной Украины вернулся в футбол после дисквалификации
Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик в понедельник, 3 августа, прибыл в Гонконг, где присоединится к английскому клубу на тренировочных сборах.
Украинец находился вне футбола с июля 2024 года, однако решением Футбольной английской ассоциации дисквалификация 25-летнего футболиста была остановлена.
Основанием для такого решения стали новые технические стандарты ВАДА. По действующим критериям концентрация мельдония, обнаруженная в пробе игрока, уже не считается положительным результатом.
Мудрика встретили в аэропорту местные фанаты, которые попросили у него автограф. Футболист присоединится к «аристократам» перед товарищеским матчем против итальянского «Ювентуса».
Главный тренер лондонской команды Хаюи Алонсо оценит форму и состояние вингера сборной Украины, после чего будет принято решение о дальнейших перспективах игрока.
ВИДЕО. Михаил Мудрик прибыл в Гонконг, где присоединится к Челси
🚨BREAKING: Mudryk has arrived in Hong Kong, set to take part in Chelsea’s pre season 🇭🇰 pic.twitter.com/M56fDdJv30— londonwillalwaysbeblue (@ldnwillbeblue) August 3, 2026
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