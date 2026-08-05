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  4. Два лидера Динамо утратили мотивацию – источник
Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 04:32 |
784
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Два лидера Динамо утратили мотивацию – источник

Шапаренко и Бражко пока не впечатляют

05 августа 2026, 04:32 |
784
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Два лидера Динамо утратили мотивацию – источник
ФК Динамо. Владимир Бражко и Николай Шапаренко
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Лидеры киевского «Динамо» Николай Шапаренко и Владимир Бражко утратили мотивацию, сообщает «Динамомания».

«Помимо селекционных проблем у «Динамо» перед стартом сезона были и внутренние проблемы. А именно присутствие в составе немотивированных футболистов. Какая мотивация у Шапаренко, который недавно продлил контракт и явно пересидел?

Похожая история произошла с Бражко. Владимир, судя по всему, долго не мог смириться с тем, что его не отпустили в «Вулверхэмптон», а когда пришел в себя, то как будто снизил к себе требования и только сейчас начал возвращать свою форму», – отмечает источник.

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Владимир Бражко Николай Шапаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
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У обох перетрах
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Отправить их на нулевку и сразу появится мотивация.
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