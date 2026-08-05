Два лидера Динамо утратили мотивацию – источник

Лидеры киевского «Динамо» Николай Шапаренко и Владимир Бражко утратили мотивацию, сообщает «Динамомания».

«Помимо селекционных проблем у «Динамо» перед стартом сезона были и внутренние проблемы. А именно присутствие в составе немотивированных футболистов. Какая мотивация у Шапаренко, который недавно продлил контракт и явно пересидел?

Похожая история произошла с Бражко. Владимир, судя по всему, долго не мог смириться с тем, что его не отпустили в «Вулверхэмптон», а когда пришел в себя, то как будто снизил к себе требования и только сейчас начал возвращать свою форму», – отмечает источник.