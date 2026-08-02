Черноморец – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка УПЛ
В воскресенье состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором встретятся одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».
Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию матча можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Украинская Премьер-лига 2026/27. 1-й тур, 2 августа
«Черноморец» – «Полесье» – 1:2
Голы: Робакидзе, 13 – Велетень, 32, Краснопир, 51
ГОЛ, 1:0! Гиорги Робакидзе, 13 мин.
ГОЛ, 1:1! Владислав Велетень, 32 мин.
ГОЛ, 1:2! Игорь Краснопир, 51 мин.
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