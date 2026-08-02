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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 14:28 | Обновлено 02 августа 2026, 14:29
589
0

Черноморец – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

02 августа 2026, 14:28 | Обновлено 02 августа 2026, 14:29
589
0
Черноморец – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье
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В воскресенье состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором встретятся одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию матча можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига 2026/27. 1-й тур, 2 августа

«Черноморец» – «Полесье» – 1:2

Голы: Робакидзе, 13 – Велетень, 32, Краснопир, 51

ГОЛ, 1:0! Гиорги Робакидзе, 13 мин.

ГОЛ, 1:1! Владислав Велетень, 32 мин.

ГОЛ, 1:2! Игорь Краснопир, 51 мин.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор Владислав Велетень Черноморец - Полесье
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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