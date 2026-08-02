В воскресенье состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором встретятся одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию матча можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига 2026/27. 1-й тур, 2 августа

«Черноморец» – «Полесье» – 1:2

Голы: Робакидзе, 13 – Велетень, 32, Краснопир, 51

ГОЛ, 1:0! Гиорги Робакидзе, 13 мин.

ГОЛ, 1:1! Владислав Велетень, 32 мин.

ГОЛ, 1:2! Игорь Краснопир, 51 мин.