ВИДЕО. Удачная замена: Краснопор вывел Полесье вперед в игре с Черноморцем

В воскресенье состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье». Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.

На 51-й минуте житомиряне вышли вперёд — счёт 2:1 в этом матче открыл нападающий Игорь Краснопир.

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Нападающий вышел на замену сразу после перерыва и забил уже через 6 минут.

ВИДЕО. Удачная замена: Краснопир вывел «Полесье» вперед в матче с «Черноморцем»