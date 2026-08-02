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  4. ВИДЕО. Удачная замена: Краснопор вывел Полесье вперед в игре с Черноморцем
Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 14:22 |
306
0

ВИДЕО. Удачная замена: Краснопор вывел Полесье вперед в игре с Черноморцем

На гол форварду понадобилось 6 минут

02 августа 2026, 14:22 |
306
0
ВИДЕО. Удачная замена: Краснопор вывел Полесье вперед в игре с Черноморцем
ФК Полесье. Игорь Краснопир
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В воскресенье состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье». Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.

На 51-й минуте житомиряне вышли вперёд — счёт 2:1 в этом матче открыл нападающий Игорь Краснопир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нападающий вышел на замену сразу после перерыва и забил уже через 6 минут.

ВИДЕО. Удачная замена: Краснопир вывел «Полесье» вперед в матче с «Черноморцем»

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор Черноморец - Полесье Игорь Краснопир
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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