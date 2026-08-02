Украина. Премьер лига02 августа 2026, 15:35 |
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Эпицентр – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
2 августа проходит матч 1-го тура УПЛ
02 августа 2026, 15:35 |
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2 августа в 15:30 стартовал матч первого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Эпицентр» и «Оболонь».
Встреча проходит на стадионе имени Г. Тонкочеева в городе Каменец-Подольский. Главный судья – Олег Когут.
Последняя игра команд, которая состоялась 9 мая, завершилась результативной ничьей – 2:2.
Украинская Премьер-лига. 1-й тур, 2 августа
«Эпицентр» – «Оболонь» – 0:0 (обновляется)
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