Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 15:35 |
79
0

Эпицентр – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

2 августа проходит матч 1-го тура УПЛ

02 августа 2026, 15:35 |
79
0
Эпицентр – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

2 августа в 15:30 стартовал матч первого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Эпицентр» и «Оболонь».

Встреча проходит на стадионе имени Г. Тонкочеева в городе Каменец-Подольский. Главный судья – Олег Когут.

Последняя игра команд, которая состоялась 9 мая, завершилась результативной ничьей – 2:2.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур, 2 августа

«Эпицентр» – «Оболонь» – 0:0 (обновляется)

По теме:
Бывший игрок Динамо травмировался в первом туре УПЛ
Черноморец – Полесье – 1:2. Шедевр Велетня, ляп Бущана. Видео голов, обзор
Результативный первый тайм. Прикарпатье и Локомотив сыграли вничью
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Оболонь видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Бокс | 01 августа 2026, 18:33 5
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол

Боксер отреагировал на возвращение украинца

Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Бокс | 02 августа 2026, 06:31 11
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике

Монтеро – о поединке Усик – Али

Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Футбол | 02.08.2026, 08:44
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
«Это потолок». Известный тренер дал прогноз на выступление Динамо в УПЛ
Футбол | 02.08.2026, 10:30
«Это потолок». Известный тренер дал прогноз на выступление Динамо в УПЛ
«Это потолок». Известный тренер дал прогноз на выступление Динамо в УПЛ
Эпицентр – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.08.2026, 13:30
Эпицентр – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
02.08.2026, 09:12 53
Футбол
Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона
Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона
01.08.2026, 18:51 5
Футбол
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
01.08.2026, 19:34 5
Снукер
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
01.08.2026, 08:32 14
Футбол
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
02.08.2026, 07:02
Бокс
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
01.08.2026, 11:51 7
Футбол
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
02.08.2026, 08:32 3
Футбол
Плотницкий высказался о матче с Польшей, оценив Украину в Лиге наций
Плотницкий высказался о матче с Польшей, оценив Украину в Лиге наций
01.08.2026, 11:52
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем